На Среднем Урале поезд сбил пенсионерку, переходившую через пути на красный

Женщина переходила железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и была сбита проходящим электропоездом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области под колёсами поезда погибла пенсионерка. Она переходила через железнодорожные пути, нарушая правила безопасности.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошёл сегодня около 12 часов возле остановочного пункта Аять. По предварительной информации, женщина 60-65 лет, личность которой не установлена, переходила железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и была сбита проходящим электропоездом.

По данному факту огранизована процессуальная проверка. Следователи выясняют причины произошедшего, устанавливают очевидцев.

Напомним, на днях в Верхней Туре произошёл похожий инцидент. Там под грузовой поезд попала 35-летняя женщина.