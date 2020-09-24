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24 сентября 2020, 16:51

На Среднем Урале поезд сбил пенсионерку, переходившую через пути на красный

электропоезд

Женщина переходила железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и была сбита проходящим электропоездом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области под колёсами поезда погибла пенсионерка. Она переходила через железнодорожные пути, нарушая правила безопасности.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошёл сегодня около 12 часов возле остановочного пункта Аять. По предварительной информации, женщина 60-65 лет, личность которой не установлена, переходила железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и была сбита проходящим электропоездом.

По данному факту огранизована процессуальная проверка. Следователи выясняют причины произошедшего, устанавливают очевидцев.

Напомним, на днях в Верхней Туре произошёл похожий инцидент. Там под грузовой поезд попала 35-летняя женщина.

Областная газета Свердловской области

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