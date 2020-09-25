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Общество / Происшествия
25 сентября 2020, 09:57

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге выгнал на улицу 48 человек

пожар

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге выгнал на улицу 48 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге пожар в 16-этажном жилом доме на ул. Серова стал причиной эвакуации жильцов. Здание покинули 48 человека, из них семь детей.

Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера в 23:28 24 сентября. К месту происшествия на девяти спецмашинах выехали 23 человека, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели вывели из здания 48 жильцов. Из них с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены три человека.

Отмечается, что пожар произошёл в квартире на девятом этаже. В 00:11 огонь был локализован, в 00:12 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:37.

Областная газета Свердловской области

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