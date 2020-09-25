В Екатеринбурге при пожаре на Серова погибла женщина

В Екатеринбурге при пожаре на Серова погибла женщина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге в результате пожара в 16-этажном доме на улице Серова погибла женщина. Следственным отделом по Ленинскому району города проводится проверка.

Как рассказали "Областной газете" в СУ СКР по Свердловской области, специалисты проводят осмотр места происшествия. Тело погибшей находится на судмедэкспертизе, явных признаков криминальной смерти нет. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее стало известно, что накануне поздно вечером в квартире на девятом этаже жилого дома по ул. Серова произошёл пожар. К месту происшествия выезжали 23 сотрудника МЧС. Огнеборцы эвакуировали из здания 48 человека, в том числе семь детей.

В 00:11 огонь был локализован. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:37.