За один день в ДТП пострадали три юных екатеринбуржца

За один день в ДТП пострадали три юных екатеринбуржца. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За один выходной день в Екатеринбурге произошли три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали несовершеннолетние. Обстоятельства аварий устанавливаются.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, все три ДТП произошли в минувшую субботу. Так, в 10:00 напротив дома №61 по ул. Инженерная водитель "ВАЗ-21120", при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода вблизи школы, наехал на 11-летнего мальчика. С ушибом мягких тканей головы ребёнок был доставлен в детское медучреждение.

Вторая авария произошла в 18:00 напротив дома №27 по ул. Сулимова. Там пострадала 16-летняя девушка. На неё наехал Hyundai Solaris, который двигался задним ходом по дворовому проезду. У пострадавшей диагностированы ушибы конечностей и множественные ссадины. Девушка доставлена в лечебное учреждение.

Ещё одно ДТП зафиксировано около 19 часов вечера по улице Главная. Водитель KIA Rio наехал на 6-летнего мальчика, выбежавшего из-за стоящих транспортных средств. Ребёнок госпитализирован в больницу с диагнозом сотрясение головного мозга.

Отмечается, что по окончании разбирательств по каждому делу будет принято мотивированное решение.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными и осторожными, снижать скорость при проезде дворовых территорий, нерегулируемых пешеходных переходов, в особенности вблизи образовательных организаций.