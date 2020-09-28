Пожар в заповеднике «Денежкин камень» обернулся уголовным делом

Пожар в заповеднике «Денежкин камень» начался 17 июля. Его площадь составила около 120 гектаров. Фото: Государственный природный заповедник "Денежкин Камень"

После пожара в заповеднике «Денежкин камень», произошедшего в июле этого года, возбуждено уголовное дело по факту нарушения режима особой охраны природной территории. По словам жителей окрестных деревень, возгорание произошло по вине людей, нарушивших правила посещения заповедника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по результатам проверки, проведённой после пожара по поручению Генпрокуратуры РФ, выяснилось, что возгорание в заповеднике началось из-за пребывания в нём граждан, «действиями которых нарушен режим особой охраны природной территории и причинён существенный ущерб лесному фонду и иным экологическим комплексам». Такие данные следуют из опроса жителей ряда населённых пунктов.

Для установления лиц, причастных к пожару, Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор направил материалы в следственные органы полиции. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба).

Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», пожар в заповеднике «Денежкин камень» начался 17 июля. Его площадь составила около 120 гектаров. Локализовать природный пожар удалось только 31 июля. Борьба с огнём в труднодоступной гористой местности осложнялась отсутствием естественных источников воды. Возгорание было полностью ликвидировано 7 августа.