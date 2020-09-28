В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области выясняют обстоятельства смертельного железнодорожного травмирования женщины в возрасте около 50 лет. Личность погибшей не установлена.

По данным пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошёл накануне поздно вечером. В нарушение правил безопасности женщина находилась на железнодорожных путях, расположенных на 38 км перегона Решеты – Седельниково. Её сбил грузовой поезд.

В настоящее время следователями выясняются причины происшествия, устанавливается личность погибшей, проводятся опросы очевидцев и иные проверочные мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, ранее "Областная газета" уже рассказывала о подобных случаях. Так, 24 сентября пенсионерка 60-65 лет переходила железнодорожный переезд на красный сигнал светофора и была сбита проходящим электропоездом. Ещё один инцидент произошёл 22 сентября. Вблизи станции Верхняя в Верхней Туре 35-летняя женщина попала под грузовой поезд.