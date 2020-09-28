На Урале в аварии с двумя ВАЗами один человек погиб, четверо пострадали

Водитель автомашины ВАЗ-21102 погиб в свой 71-й день рождения на месте происшествия. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ один человек погиб, ещё четверо получили травмы. Водитель одной из машин разбился в свой день рождения.

Как рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла около 9 часов утра в Ирбитском районе на 94 км автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда.

По предварительным данным, 71-летний житель Ирбита за рулём автомобиля ВАЗ-21102 при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке не пропустил ВАЗ-21120.

В результате столкновения, водитель автомашины ВАЗ-21102 погиб в свой 71-й день рождения на месте происшествия. Известно, что ранее он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Во второй машине ехала семья из Ирбита: 33-летний мужчина, его 31-летняя жена, годовая дочь. За рулём находилась 23-летняя племянница. Семейство направлялось в больницу в Екатеринбурге. После аварии вся семья, включая ребёнка, оказалась с различными травмами в ЦГБ Ирбита.

В Госавтоинспекции отмечают, что в момент ДТП водители и пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, а благодаря детскому креслу ребёнок получил только ушибы. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе следствия.