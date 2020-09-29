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29 сентября 2020, 07:35

В свердловской деревне за ночь сгорели два дома

Спасатели тушат загоревшийся дом

Площадь второго пожара была в два раза меньше - 32 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Каменском ГО в ночь на 29 сентября полыхали два частных дома. Инциденты произошли на ул. Центральная и Партизанская в деревне Черноскутова.

Первое сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 1:10. На место происшествия на ул. Центральная выезжали 11 спасателей на трёх спецмашинах. В 1:43 открытое горение было ликвидировано, до 4:35 продолжались проливка и разбор сгоревших конструкций. Установлено, что на площади 64 кв. м огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие и стены жилого дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Площадь второго пожара была в два раза меньше. У дома на Партизанской оказались повреждены также стены, кровля и чердак. На место происшествия выезжали 12 спасателей на трёх спемашинах после 3:00. Работы на месте пожара завершились только в 5:20.

Областная газета Свердловской области

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