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29 сентября 2020, 13:58

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства нападения собак на женщину с ребёнком

Собака у магазина

Животные напали на женщину с малолетним ребёнком, когда те выходили из магазина. Фото: Алексей Кунилов

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по сообщению о нападении стаи собак на горожан. Животные напали на женщину с малолетним ребёнком, когда те выходили из магазина.

По итогам следователями будет принято процессуальное решение.

"В рамках проверки будут опрошены пострадавшая женщина и возможные очевидцы происшествия. Будет выясняться, в том числе, какие меры принимались уполномоченными должностными лицами районной администрации по организации мероприятий по отлову бродячих животных и недопущению впредь таких инцидентов", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге выясняют обстоятельства нападения собак на женщину с ребёнком