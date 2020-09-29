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Общество / Происшествия
29 сентября 2020, 19:40

На трассе М-5 "Урал" упал надземный пешеходный переход

Пешеходный переход

Движение транспорта перекрыто с 18:55 на 193 км автодороги. Фото: Алексей Кунилов.

На трассе  М-5 "Урал" временно затруднено движение. Ограничение вызвано падением надземного пешеходного перехода.

Как говорится в сообщении ФКУ "Уралуправтодор", движение транспорта перекрыто с 18:55 на 193 км автодороги. Водителям рекомендуется планировать маршрут движения заранее, учитывая ограничения и перекрытия.

Позже пресс-служба прокуратуры Екатеринбурга сообщила, что переход обрушился на автомобиль "КАМАЗ" - по предварительным данным, водитель грузовика скончался на месте. Во время падения пешеходного моста на нём не было людей.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, установлена причина обрушения перехода, а также дата последнего ремонта и обследование конструкции моста. По предварительным данным, у "КАМАЗа" во время проезда под мостом открылся кузов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

"На место происшествия выехали специалисты дорожных служб с тяжёлой техникой для подъёма надземного перехода и восстановления автомобильного движения. На месте находятся спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8 (800) 200-63-06.

Напомним, в августе на трассе Екатеринбург - Тюмень был установлен новый модульный пешеходный переход.

Областная газета Свердловской области

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