В Екатеринбурге проводится проверка после выхода ученика на карниз третьего этажа школы. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге учащийся МАОУ «СОШ № 22» на перемене вышел на карниз в открытое окно третьего этажа. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

Установлено, что восьмиклассник вышел на карниз на перемене (в период с 10:30 по 10:45). В это время учителей в классе не было. При этом в кабинете проводилось проветривание.

В связи со случившимся прокуратурой была организована проверка соблюдения требований законодательства об образовании и охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Специалисты установят обстоятельства инцидента, а также дадут оценку действиям работников учебного заведения. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее "Областная газета" рассказывала об ещё одной екатеринбургской школе – МБОУ СОШ № 74. В ней учится конфликтный третьеклассник, которым заинтересовались прокуратура и СКР. Известно, что ребёнок срывает уроки, угрожает расправой одноклассникам и тычет в них карандашами.