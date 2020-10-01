В Екатеринбурге тушили садовые дома: воду подвозили с расстояния в 2,5 километра

Площадь пожара составила 250 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Ночью 24 огнеборца завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в СНТ "40 Лет Октября". В пер. Половолный горели сразу несколько садовых домов.

Площадь пожара составила 250 кв. м. Сообщени о возгорании в Екатеринбурге поступило в диспетчерскую накануне вечером, общий отбой пожару был дан только в 4:35.

"Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня на надворные постройки и два соседних садовых дома. Тушение пожара осложнялось удалённостью водоисточников. Был организован подвоз воды с расстояния в 2,5 километра. На месте работали 7 единиц пожарной техники", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства возгорания выясняют пожарные дознаватели.