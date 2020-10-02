В Камышловском районе полыхали два автомобиля, частный дом и надворные постройки

Площадь пожара составила 225 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ночью в Камышловском муниципальном районе произошёл крупный пожар. Огонь повредил два автомобиля, частный дом и надворные постройки.

Сообщение об инциденте на улице Новая поступило на пульт диспетчера в 1:45. На место происшествия прибыли 14 спасателей на четырёх пожарных машинах. В 1:56 огонь был локализован, в 2:02 - ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 2:34.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате возгорания повреждения получили моторный отсек машины "ВАЗ-2114", кабина грузовика и кровля дома. Деревянные надворные постройки сгорели полностью. Площадь пожара составила 225 кв. м.

Напомним, прошлой ночью в Екатеринбурге 24 огнеборца тушили крупный пожар в СНТ "40 Лет Октября". В переулке Половодный горели сразу несколько садовых домов. Воду приходилось подвозить с расстояния в 2,5 километра.