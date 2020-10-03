В Первоуральске полыхала гостиница «Постоялый двор»

К полуночи спасатели смогли справиться с огнём. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Первоуральске минувшим вечером произошёл крупный пожар в гостинице «Постоялый двор». К полуночи спасатели смогли справиться с огнём.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на ул. Ватутина поступило в экстренные службы в 19:07. В момент начала возгорания людей в здании не было, поскольку гостиница не функционировала.

Огонь вспыхнул на крыше. Из-за конструктивных особенностей горящего здания, пламя очень быстро распространилось по пустотным перекрытиям. Площадь пожара составила около 480 м. кв.

К тушению пожара привлекались 39 человек личного состава и 14 единиц техники. Для тушения кровли использовалась высотная техника. Для координации сил на месте происшествия организовали штаб пожаротушения. На локализацию пожара спасателям потребовалось почти три часа.

Пожарным удалось справиться с огнём в 23:08. После этого началась проливка и разборка сгоревших конструкций. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Причину пожара предстоит выяснить пожарным дознавателям.