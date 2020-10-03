В Екатеринбурге минувшей ночью горели два грузовика и легковушка

На улице Щорса полыхали Skoda Octavia, КАМАЗ и грузовик Foton. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошёл крупный пожар с тремя автомобилями. На улице Щорса полыхали Skoda Octavia, КАМАЗ и грузовик Foton.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около трёх часов ночи. Площадь возгорания оставила 50 кв метров. Автомобиль Skoda Octavia сгорел полностью, также огонь повредил кабину и колесо КАМАЗа и колесо грузовика Foton.

На место происшествия выезжали две пожарные машины и девять огнеборцев. В 3:07 спасатели локализовали огонь, а спустя ещё шесть минут открытое горение было ликвидировано. Все работы завершились в 04:13.

Ранее также сообщалось, что минувшим вечером произошёл крупный пожар в гостинице «Постоялый двор» в Первоуральске.