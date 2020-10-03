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3 октября 2020, 12:23

В Новой Ляле обнаружили на пустыре ручную гранату Ф-1

В Свердловской области сотрудники Росгвардии уничтожили ручную гранату Ф-1. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники Росгвардии уничтожили ручную гранату Ф-1. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники Росгвардии уничтожили ручную гранату Ф-1. Опасная находка имела следы кустарной доработки.

Как рассказали пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, предмет, внешне похожий на ручную осколочную гранату Ф-1, был обнаружен на пустыре на ул. Чапаева в Новой Ляле. Сообщение о находке поступило в правоохранительные органы.

Для обследования подозрительного предмета на место происшествия выезжали сотрудники ОМОН из Нижнего Тагила. В ходе осмотра, взрывотехники обнаружили на устройстве следы кустарной доработки: в конструкцию был ввинчен запал из металлической переходной втулки со вставленным шнуром. Корпус боеприпаса подвержен коррозии, а буквенная и цветовая маркировка отсутствовали.

После обследования боеприпаса росгвардейцы уничтожили опасную находку с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Областная газета Свердловской области

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