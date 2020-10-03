В Нижнем Тагиле ВАЗ протаранил толпу пешеходов: пострадали шесть человек

На месте происшествия работали сотрудники дорожной инспекции. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Субботним утром в Нижнем Тагиле произошло серьёзное ДТП в результате которого пострадали шесть человек. Проведение проверки по факту аварии взяла на контроль прокуратура.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, авария произошла 3 октября около 10:10. На перекрестке ул. Победы и Пархоменко водитель за рулём автомобиля ВАЗ 1500 выехал на перекрёсток на красный и столкнулся с двумя машинами - Дэу Нексия, а затем Skoda Rapid, - которые совершали поворот налево на разрешающий сигнал светофора. После столкновения ВАЗ снёс ограждение, выехал на тротуар и влетел в пешеходов, задев при этом припаркованную на тротуаре ГАЗЕЛь.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

По предварительным данным, водитель ВАЗа в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в машине находились двое пассажиров, которые скрылись с места происшествия.

В результате аварии в больнице оказались шесть человек: четверо пешеходов, водитель ВАЗа и пассажир ДЭУ Нексии. По данным УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, пострадавшие доставлены с травмами различной степени тяжести в одно из лечебных учреждений Нижнего Тагила.

В ходе начавшейся проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. На месте происшествия работали сотрудники дорожной инспекции.