Глава СКР поручил доложить о проверке по факту экологической катастрофы на Камчатке

В акватории Тихого океана в районе Халактырского пляжа произошла массовая гибель морских животных. Фото: скриншот страницы Greenpeace России Instagram

ПредседательСледственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по факту экологической катастрофы на Камчатке. В акватории Тихого океана в районе Халактырского пляжа произошла массовая гибель морских животных.

Как сообщает пресс-службе СКР, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра специалисты отобрали пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, а также провели другие проверки. Решение будет принято после проведения исследований и проверок.

О возможной экологической катастрофе в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные на Камчатке стало известно накануне.

Как сообщается на странице Greenpeace России в Instagram, инцидент произошёл в районе Халактырского пляжа. По словам очевидцев, вода в окрестностях пляжа изменила цвет и представляет опасность для людей. Негативные последствия при контакте с водой люди испытывали на протяжении нескольких недель, а на днях на берег выбросило мёртвых морских обитателей.

«После проверки проб воды специалисты нашли превышение по нефтепродуктам в четыре раза и в 2,5 по фенолу. Масштаб загрязнения до сих пор не определён, но тот факт, что мёртвых животных находят по всему побережью, подтверждает серьёзность ситуации», - говорится в сообщении Greenpeace России.

В связи с крупным химическим загрязнением, экологическая организация уже обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Министерство обороны и Генеральную прокуратуру.

На место катастрофы направлена экспедиция Greenpeace.

По данным правительства Камчатского края, реки и акватории региона в поисках источника загрязнения обследует Росприроднадзор. По словам врио заместителя руководителя Дальневосточного регионального управления ведомства Оксаны Снижко, после получения информации о загрязнении, специалисты в первую очередь провели обследование Халактырского пляжа и бухты Малая Лагерная, где были зафиксированы факты гибели водных биологических ресурсов.

«Визуально береговая полоса, водные объекты никаких признаков загрязнений не имеют. Ни разливов нефтепродуктов, ни каких-то отходов нами найдено не было. Предварительные данные по общему анализу говорят о том, что никаких превышений допустимых концентраций рыбохозяйственного значения не выявлено», - отметила Оксаны Снижко, добавив при этом, что по бухте Малая Лагерная результаты пока не готовы.

Накануне пробы воды на Халактырском пляже и в устьевой части реки Таенка были отобраны повторно.

Пробы воды, песка, донных отложений и образцы погибших моллюсков и животных (в общей сложности 250 килограммов груза) были направлены в Москву.