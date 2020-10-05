В Екатеринбурге 4-месячный ребёнок пострадал в ДТП с трамваем

После столкновения коляска на задней площадке трамвая опрокинулась на бок. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Накануне вечером иномарка столкнулась с трамваем №1 в районе ул. Викулова, 48. Травмы получил 4-месячный мальчик, которого перевозили в коляске в трамвае.

После столкновения коляска на задней площадке опрокинулась на бок. Малыша доставили в детское лечебное учреждение, где медики диагностировали у него ушиб мягких тканей головы. После осмотра мальчика с родителями отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга выяснили, что Hyundai при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не пропустил трамвай, который ехал по ул. Викулова со стороны Металлургов в сторону Начдива Васильева. За рулём иномарки находилась женщина 1980 года рождения. Она пояснила, что при повороте посмотрела по сторонам, но не посмотрела в зеркало заднего вида.

Сотрудники ГИБДД произвели замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и свидетелей аварии. Точные причины ДТП выяснят в ходе дознания.

"Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД, при движении водитель должен быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим, при повороте налево пропускать весь транспорт, двигающийся во встречном направлении и не создавать помех трамваю", - напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.