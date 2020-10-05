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Общество / Происшествия
5 октября 2020, 09:30

В Первоуральске на площади 300 квадратных метров полыхало неэксплуатируемое здание

пожар

В Первоуральске на площади 300 квадратных метров полыхало неэксплуатируемое здание. Фото: Александр Зайцев.

Минувшей ночью в Первоуральске на улице Горный отвод полыхало неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 00:24. К месту происшествия на трёх машинах выезжали шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели локализовали огонь в 00:37, а открытое горение – в 01:20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:30 утра. При пожаре были повреждены чердачное перекрытие, внутренние перегородки и стены неэксплуатируемого здания. 

Добавим, также известно, что вечером 4 октября в деревне Таборы (ул. Береговая) Алапаевского муниципального образования горела конюшня. К счастью, животных в момент возникновения пожара в постройке не было. К месту инцидента прибыли семь человек. Они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций в 21:38.

Областная газета Свердловской области

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