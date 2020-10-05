Власти Тавды помогут родным погибшей многодетной семьи

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В субботу во время пожара в Тавде погибла семья с тремя детьми. Спасти удалось двух детей 8 и 9 лет. Местные власти организовали помощь родственникам погибших.

Как стало известно «Облгазете», пожар в восьмиквартирном доме по адресу Энгельса, 12 начался около десяти вечера: загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие на место спасатели нашли тела пятерых человек – родителей и троих детей 2015, 2016 и 2019 годов рождения. Двое старших детей спаслись, сейчас они у родственников. Остальные семь квартир не пострадали – в них, как сообщили в мэрии города, никто не проживал.

Как пояснили в Следственном комитете (СКР) по Свердловской области, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работает усиленная следственная группа. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём: предположительно, кто-то из детей играл с зажигалкой или спичками.

Глава муниципалитета Виктор Лачимов в комментарии «Облгазете» сообщил, что администрация окажет родным и близким погибших посильную финансовую и организационную помощь в похоронах и обеспечит всем необходимым. На своей страничке в соцсети он опубликовал информационный пост для неравнодушных тавдинцев, которые хотят поддержать своих земляков. Одежду и вещи первой необходимости можно принести в социально-реабилитационный центр «Золушка» или связаться с родными погибших напрямую.

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