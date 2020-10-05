Екатеринбургские огнеборцы эвакуировали 52 человека при пожаре в девятиэтажке

Для ликвидации возгорания площадью 42 кв. метра на пятом этаже жилого здания прибыли 29 человек личного состава на 8 единицах спецтехники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В девятиэтажном жилом доме на ул. Умельцев в Екатеринбурге загорелись подсобные помещения. Огнеборцам удалось эвакуировать из здания 52 человека, 13 из которых - дети.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 18:15. Для ликвидации возгорания площадью 42 кв. метра на пятом этаже жилого здания прибыли 29 человек личного состава на 8 единицах спецтехники.

Из 52 эвакуированных 11 человек были спасены из зоны сильного задымления с помощью спасательных масок дыхательных аппаратов, а ещё одного жителя дома эвакуировали по пожарной автолестнице. Пострадавших и погибших нет.

Пожар удалось локализовать в 18:57, а в 19:26 было ликвидировано открытое горение. Сейчас сотрудники МЧС осуществляют проливку и разборку сгоревших конструкций.

Напомним, что в ночь на 5 октября в Первоуральске на улице Горный отвод полыхало неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.