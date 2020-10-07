СКР возбудил уголовное дело по факту загрязнения в Камчатском крае

Ранее космонавт Роскосмоса Иван Вагнер отреагировал на экологическую ситуацию на Камчатке, опубликовав снимки полуострова, сделанные с борта Международной космической станции. Фото: Иван Вагнер, официальная страница во "ВКонтакте"

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива и гибели морских животных на Камчатке. Выясняются все возможные источники загрязнения, в том числе с территорий полигонов, где есть захоронения ядохимикатов.

Уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении СКР по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды").

Установлено, что в начале сентября в акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" "Малая Лагерная" (в районе города Петропавловска-Камчатского, Елизовского МР) изменился цвет воды и появились мёртвые донные иглокожие и морские животные. Это произошло из-за загрязнения океана нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом. Два сёрфера получили химические ожоги роговицы глаз.

"Исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты. Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, устанавливаются виновные лица", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее представители Greenpeace России обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру в связи с экологической катастрофой на Камчатском крае. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки. Пробы воды, песка, донных отложений и образцы погибших моллюсков и животных (в общей сложности 250 килограммов груза) были направлены в Москву.

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