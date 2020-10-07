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7 октября 2020, 15:53

Мигрант без прав устроил свалку на глиняном карьере в Екатеринбурге

Полицейский остановил самосвал

Установлено, что грузовик сделал не менее двух рейсов с мусором и разгрузил отходы на берегу карьера. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге поймали мигранта без прав, который вывозил на самосвале строительный мусор. В результате его действий в районе глиняного карьера у посёлка Садовый образовалась незаконная свалка.

Установлено, что грузовик сделал не менее двух рейсов с мусором со строительной площадки в посёлке и разгрузил отходы на берегу карьера. В ходе задержания выяснилось, что у водителя нет прав и документов, разрешающих пребывание на территории России. Уроженца ближнего зарубежья доставили в отдел полиции №14, самосвал эвакуировали на штрафстоянку.

"В отношении задержанного собраны административные материалы по факту нарушения законодательства в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Их направили в администрацию Орджоникидзевского района города для привлечения лица к ответственности. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания на территории страны, а также несколько протоколов за нарушение ПДД, в том числе езду без прав", - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские разыскивают организаторов незаконой свалки.

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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Областная газета Свердловской области

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