Законны ли штрафы за нахождение без маски в общественном месте?

В торговые центры без масок сейчас не пускают совсем. Фото: Алексей Кунилов

В минувшие выходные в Свердловской области прошли массовые рейды по соблюдению масочного режима. В магазинах и общественном транспорте полицейские подходили к людям без защитной маски и выписывали протокол об административном нарушении тем, кто отказывался надеть маску. Некоторые свердловчане откровенно удивлялись этому, думая, что масочный режим в регионе уже миновал, хотя он по-прежнему действует.

Только по итогам прошедших выходных на нарушителей масочного режима на Среднем Урале составили полторы тысячи протоколов. А всего с начала действия периода ограничений, введённых на территории Свердловской области указом губернатора №100-УГ от 18 марта 2020 года, было выписано, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, около 30 тысяч административных протоколов. Большинство из них – за появление в общественном месте без маски, что в условиях распространения коронавируса угрожает не только здоровью самого нарушителя, но и окружающих его людей.

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Почему многие уверовали, что защитные маски уже необязательны и штрафы за их отсутствие отменены? Да, на Среднем Урале был период, когда уровень заболеваемости коронавирусом пошёл на спад, и внимание к масочному режиму стало меньше. Тогда же областные законодатели отменили статью регионального кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривала штраф за нарушение режима самоизоляции и масочного режима. К тому времени многие уральцы успели получить штраф по областному закону в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

– Эта статья появилась, потому что не было соответствующей нормы в федеральном кодексе об административных правонарушениях, – пояснил «Облгазете» первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, член комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Заксобрания Виктор Шептий. – Когда федеральный законодатель прописал такую статью, то отпала необходимость в том, чтобы она дублировалась в региональном законодательстве.

Сейчас нарушителей масочного режима штрафуют по статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по которой невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 1 до 30 тысяч рублей. Но по факту выписывают штраф от 3 до 5 тысяч, как было прописано в областном КоАП. Уполномочены оформлять протоколы сотрудники полиции и министерства общественной безопасности Свердловской области. Далее эти протоколы рассматривают мировые судьи, и уже они привлекают нарушителей к административной ответственности.

Об отмене масочного режима не было сказано и в указе губернатора от 8 июня, в котором впервые оговаривалось ослабление действующего с 18 марта 2020 года на территории Свердловской области режима повышенной готовности, а также в последующих указах.

– Масочный режим никто не отменял, федеральная нормативная база осталась та же, по которой штрафовали людей в апреле и мае. Просто какое-то время она не применялась, – говорит адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников.

А могут ли сейчас оштрафовать за отсутствие маски на улице?

– По указу губернатора нельзя появляться без маски в общественных местах, являющихся закрытыми помещениями, – поясняет пресс-секретарь Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Наталья Лукьянцева. – Улицы, парки и скверы к таким местам не относятся.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №188 от 08.10.2020 под заголовком «Масочные» штрафы вернулись».