В Екатеринбурге ночью полыхали два автомобиля

На площади 4 кв. м Honda Partner сгорела полностью, огонь также повредил кузов "ГАЗ 2217". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 8 октября пожар произошёл на улице Народной Воли. Загорелись Honda Partner и рядом стоящий "ГАЗ 2217".

Сообщение о возгорании в Екатеринбурге поступило в диспетчерскую в 3:24. На место происшествия выезжали 6 спасателей на двух спецмашинах.

"В 3:33 открытое горение было ликвидировано, в 4:18 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. На площади 4 кв. м Honda Partner сгорела полностью, огонь также повредил кузов "ГАЗ 2217", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.