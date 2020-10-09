Прокуратура организовала проверку после обнаружения истощённого малыша в Карпинске

Прокуратура Карпинска организовала проверку в связи с обнаружением истощённого ребёнка в одном из домов города. Мать малыша скрывала его с конца апреля.
Установлено, что жительница Карпинска во время беременности не встала на учёт в женскую консультацию. В родильный дом она также не обращалась и родила девочку дома. Необходимые документы – свидетельство о рождении и полис оформлены не были, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
После обнаружения истощённого малыша состоялась проверка по месту жительства. В квартире отсутствовало детское питание, одежда, кроватка, а также средства гигиены для новорождённых. Находившийся в социально-опасном положении ребёнок доставлен в медучреждение.
Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура. Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, расследование уголовных дел, возбуждённых по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанность по воспитанию несовершеннолетнего"), а также по ч. 2 ст. 117 УКК РФ ("Истязание"), взято на контроль.
По данным местных СМИ, мать полгода прятала новорождённую дочку в шкафу.