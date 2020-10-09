В Кольцово вынужденно сел самолёт, летевший из Москвы в Омск

В Кольцово вынужденно сел самолёт, летевший из Москвы в Омск. Фото: Алексей Кунилов.

Самолёт Airbus А-320, летевший из Москвы в Омск, вынуждено сел в аэропорту Кольцово. Причиной стала техническая неисправность.

По предварительным данным, во время полёта сработал отказ электроники. В связи с этим командиром воздушного судна было принято решение о посадке самолёта в екатеринбургском аэропорту. Airbus благополучно сел в 03:11.

На борту находилось 149 пассажиров, в том числе двое детей и шесть членов экипажа. Пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не получило.

По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ организована процессуальная проверка. В частности, специалистами устанавливаются причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, Уральское СУТ СК России.

Получить оперативного комментария от Кольцово не удалось.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в Кольцово сели шесть самолётов, летевших в Челябинск. Причиной захода на запасной аэродром стали сложные метеоусловия.