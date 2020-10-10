85 дней в режиме ЧС

Андрей Чекасин с подрядчиками на участке улицы Ленина, где идёт капремонт Фото: Павел Ворожцов

Третий месяц Нижние Серги живут в режиме чрезвычайной ситуации. 21 июля на город обрушилась большая вода – вышли из берегов сразу несколько рек. Стихия снесла на своём пути всё – многие жители лишились имущества, а некоторые и вообще крова. Мэр Нижних Серёг Андрей ЧЕКАСИН рассказал «Облгазете», что удалось восстановить на территории на сегодняшний день, и назвал суммы денежной компенсации пострадавшим горожанам.

– Андрей Михайлович, причины ЧС выясняла прокуратура. Есть уже результаты проверки?

– Проверка идёт до сих пор. Главная причина, я считаю – это обильные осадки. Плюс особый рельеф – город находится между гор в низине. 21 июля туча зависла, дождь стоял стеной. Когда вода стала прибывать, я оказался на берегу реки Заставки и своей машиной перегородил движение, чтобы транспорт не пошёл по затопленному мосту. А рядом, в семи километрах от нас – в Атиге – дождя не было вообще. Если честно, это чудо, что никто не погиб во время паводка. Такого ливня никогда в Нижних Сергах не было, говорят наши старики. Первые двое суток мы вообще не спали – вместе с МЧС принимали участие в спасении людей, видели их эмоции… Администрация до недавнего времени работала без выходных, с 08.00 до 20.00 – принимала жалобы людей.

– Кто помогал в беде?

– Решения по ликвидации ЧС были приняты сразу же, все службы сработали оперативно. Определили границы подтопленной территории. Создали комиссии по обследованию пострадавшей инфраструктуры. Сформировали список жителей, попавших в зону подтопления, определяли степень утраты их имущества. Огромную работу по разбору завалов и спасению людей провели специалисты МЧС. У нас сразу три реки вышли из берегов, протяжённость общего русла составила 3,5 километра, и ребята очищали их. Из Атига, Верхних Серёг, Дружинино приезжали на помощь. Глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев подключился. Одним из первых поддержку оказал депутат Госдумы Зелимхан Муцоев – купил жителям новые стиральные машины, сейчас помогает восстанавливать наш храм. И, конечно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А также министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр транспорта Василий Старков. Штаб по ЧС возглавил министр общественной безопасности Александр Кудрявцев – до сих пор в еженедельном режиме приезжает к нам. Смотрит, как идёт процесс восстановления, помогает решать вопросы.

– Готова ли инфраструктура города к зиме? Есть ли у жителей вода, газ, свет, отопление?

– Всего в зоне подтопления было обследовано 300 жилых домов. Электроснабжение мы восстановили на пятый день после паводка. Водоснабжение – на третий день. Пока хлорировали воду в трубах в санитарных целях, жителям подвозили чистую, питьевую на дом. По водоотведению справились за пять дней: затопило две канализационные станции, пришлось их полностью обновлять – насосное оборудование, двигатели и прочее. В 12 многоквартирных домах залило водой подвалы – её откачали, провели дезинфекцию. Роспотребнадзор помог с дезинфекцией выгребных ям – всего их 80 подтопило. Просушивали частные дома – более 90 заявок от жителей поступило с просьбой помочь. Горячую воду дали через неделю после происшествия, в отопительный сезон, в итоге, вошли вовремя. И с газом вопрос решился: у нас газопровод по улице Жукова был полностью уничтожен водой, сейчас он восстановлен. По поручению губернатора мы должны были подключить к газу 32 дома до 15 сентября. Удалось сделать это к 1 сентября.

– Знаем, что стихия размыла несколько дорог в городе и даже снесла мосты. Удалось их восстановить?

– По улице Жукова смыло три автомобильных моста – сейчас они строятся. Два моста введём в эксплуатацию уже через неделю. Третий – до конца октября. Средства в сумме 30 млн рублей выделены из областного бюджета. Ещё четыре моста – по улицам Ленина, Мякутина, Розы Люксембург и XXII Партсъезда – пока находятся в аварийном состоянии. При поддержке областного министерства транспорта и дорожного хозяйства делаем проекты, на будущий год рассчитываем войти в программу и начать строительство новых мостов. Идёт капитальный ремонт улицы Ленина, пострадавшей от паводка. Затраты – 18 млн рублей, это тоже средства из областной казны. Работы скоро закончим.

Говорящие цифры: 120 процентов месячной нормы осадков выпало за 6 часов непрерывного дождя 21 июля;

5,9 тысячи кубических метров мусора и грязи вывезено с мест проведения аварийно-спасательных работ;

10 тысяч тонн щебня ушло на восстановление 23,5 км грунтовых дорог на территории;

41 новый фонарный столб и 200 светильников установлено по улицам города взамен смытых водой;

42,8 млн рублей – общая сумма выплат жителям, пострадавшим от паводка: 30,8 млн рублей – средства областного и местного бюджетов, 12 млн рублей – финансовая помощь Русской медной компании.

– Какую материальную компенсацию получили жители, лишившись жилья и имущества?

– Население Нижних Серёг – 9,2 тысячи человек. Из них 900 человек получили социальные выплаты. В основном это частный сектор. 600 жителей, попавших в зону подтопления, получили по 15 тысяч рублей: 10 тысяч – из областного бюджета и 5 – из местного. Эта сумма не взята с потолка – она соответствует общероссийской и утверждена решением губернатора. Ещё 300 человек – по 10 тысяч рублей: они не попали в зону подтопления, но их имущество пострадало от дождя, и губернатор распорядился также им помочь.

Были и дополнительные выплаты. У нас 34 дома официально признаны нуждающимися в капитальном ремонте. Из резервного фонда области на их восстановление выделено 14 млн рублей, то есть по 412 тысяч рублей на дом. Средства жителям переведены.

И пять домов пошли под снос – они не подлежат восстановлению. На приобретение нового жилья выделено 4,9 млн рублей. Квартиры жители уже присмотрели, это «вторичка», идёт оформление документов.

– Планируется ли в городе строительство гидротехнических сооружений, защищающих территорию от подтопления? Есть ли вообще необходимость в этом?

– Реки, вышедшие из берегов, мы обследовали совместно со специалистами областного министерства природных ресурсов и экологии. Готовим проекты по гидротехнической защите на реках Заставке и Средней, включая углубления дна русла, укрепление и расширение береговых линий. За 9 месяцев мы должны их сделать и заявить в министерство – средства пообещали выделить.

– Когда режим ЧС в Нижних Сергах будет снят?

– Как только все восстановительные работы завершим. Конкретную дату назвать не могу. Но до конца года, скорее всего, снимем.

Слово жителям Лилия ЕРОХИНА (ул. Жукова): – Только начинаем в себя приходить. После паводка одни стены остались – снесло пристрой к дому, теплица уплыла, кухонная техника, даже обувь. Первый этаж дома весь в воде был! Теперь, когда материальную помощь получили, легче, конечно, стало. Пристрой сделали заново – хоть от ветра закрылись, пол надо стелить, ждём тёс. Холодильник новый купили, газовую плиту. Стиральную машину нам дали. Что бы мы на свою пенсию смогли?! Людмила БАРАННИКОВА (ул. Жукова): – Забор нам новый надо – старый водой унесло. И вокруг территорию отсыпать – хоть мелким щебнем. Выплаты получили – потратили на обустройство скважины и канализации, окна в доме вставили, баню заказали – прежнюю снесла стихия. Газоснабжение нам восстановили. Мы и батареи прикупили, а то холода начались. Внизу в доме ещё сыровато, конечно. Надеюсь, скоро просохнет. Сергей БОТОВ (ул. Серебрянка): – Претензий к властям нет, деньги получил, что надо – купил. У меня водой беседку смыло во дворе, фундамент дома подмок. Сушили летом, восстанавливали. Поглядим, что будет через год. Боюсь, как бы грибок по стенам не пошёл – он быстро дерево изъест. Екатерина ВАХОНИНА (ул. Серебрянка): – Вода, конечно, большая была – пострадали фундамент, огород, забор. Помощь нам оказали, денег дали. Делаем новую облицовку фундамента, обшиваем стены дома. У нас вся улица попала в зону подтопления. Много пожилых людей живёт. Но больших проблем с администрацией не было, все вопросы решались. Татьяна МЯСНИКОВА (ул. 8 Марта): – Деньги-то мы получили. Но нам пообещали почистить русло речки, убрать наносы, ветки. Наполовину сделали только. Напомните главе – пусть обратит внимание. Мы ждём, когда порядок полностью наведут.

Лилия Ерохина с улицы Жукова показывает главе новый пристрой к дому Фото: Павел Ворожцов

Андрей Чекасин (в центре) осматривает новый мост по улице Жукова Фото: Павел Ворожцов

На реке вдоль улицы 8 Марта ещё остались наносы – скоро их уберут Фото: Павел Ворожцов

Улица Жукова из-за паводка осталась без газа, но сейчас дома обеспечены голубым топливом Фото: Павел Ворожцов