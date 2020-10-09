Анна Кузнецова предложила перевести в Москву истощённую девочку из Карпинска. Фото: Владимир Мартьянов.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с истощённой малышкой из Карпинска. По данному факту сейчас проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

На личной странице в Facebook Анна Кузнецова поделилась своими мыслями по поводу резонансной истории, произошедшей на Урале.

"Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорождённая девочка прожила в шкафу. Выжила чудом", – отметила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка, добавив, что малышку переводят из местной больницы в областную.

По её словам, в отношении матери, у которой есть ещё два ребёнка, возбуждены уголовные дела. Также известно, что опекуном старших детей станет их бабушка.

"Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить её состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности/бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае", – заявила Анна Кузнецова.

Фото: скрин страницы Анны Кузнецовой в соцсетях

Ранее стало известно, что жительница Карпинска скрывала своего ребёнка на протяжении почти полугода в шкафу. После обнаружения истощённого малыша прокуратурой была организована проверка. Данным делом также заинтересовался СКР.

По данным СУ СКР по Свердловской области, в отношении свердловчанки возбуждено уголовное дело по п.«г» ч. 2 ст.117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии"). Специалистами проведён осмотр квартиры, допрашиваются свидетели.

Кроме того, будет проведена судмедэкспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. По итогу будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления – покушение на убийство малолетнего ребёнка.