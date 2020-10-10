В Екатеринбурге в ДТП с четырьмя машинами пострадал ребёнок

Юного пассажира Toyota RAV4, который ехал на переднем сидении в детском кресле и был пристёгнут, доставили в больницу с переломом теменной кости. Фото: отделение ГИБДД Екатеринбурга.

В столице Урала накануне поздно вечером Toyota RAV4 столкнулась с BMW. Последнюю отбросило на две машины, а в первой пострадал 9-летний ребёнок.

Авария произошла в районе № 54 по улице Старых Большевиков. Установлено, что кроссовер ехал со стороны Фрезеровщиков и не пропустил встречную BMW, поворачивая налево на нерегулируемом перекрёстке Старых Большевиков – Каширская. В результате BMW отбросило на припаркованные Ford Focus и "ВАЗ-21010".

Юного пассажира Toyota RAV4, который ехал на переднем сидении в детском кресле и был пристёгнут, доставили в больницу с переломом теменной кости.

50-летний водитель кроссовера с 27-летним стажем вождения заявил, что заметил встречную иномарку, но подумал, что она ещё далеко. 20-летний водитель BMW не смог уйти от столкновения.

"Сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры. Причину ДТП установят в ходе дознания. Согласно ПДД, при движении необходимо быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим, при повороте налево пропускать весь транспорт, двигающийся во встречном направлении", - говорится в сообщении отделения ГИБДД Екатеринбурга.