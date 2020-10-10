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Общество / Происшествия
10 октября 2020, 11:13

Нефтепродукты разлились в Ангару в Красноярском крае

Лист дерева в масляном пятне

На место выехали специалисты, они проверяют информацию о разливе и устраняют последствия. Фото: Алексей Кунилов

Режим ЧС введён на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. По предварительной информации, полтонны нефти попало в воду при раскачке баржи.

"Введён режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара (Постановление администрации Кежемского района от 09.10.2020 № 18-п)", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На место выехали специалисты, они проверяют информацию о разливе и устраняют последствия, пишет ТАСС.

Кроме того, в МЧС сообщили о введении режима ЧС на территории Большемуртинского района, Юксеевского сельского совета Красноярского края в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия ОАО "Север".

Напомним, что в прошлые выходные стало известно об экологической катастрофе на Камчатке. СКР возбудило уголовное дело по факту загрязнения акватории Авачинского залива океана и гибели морских животных.

Областная газета Свердловской области

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