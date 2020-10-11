Темы дня

Общество / Происшествия
11 октября 2020, 09:01

В Екатеринбурге минувшей ночью сгорели два автомобиля

Огонь уничтожил автомобиль Nissan Sanny.

Огонь уничтожил автомобиль Nissan Sanny. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге минувшей ночь полыхали две машины. На борьбу с огнём ушло 40 минут.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре по адресу на ул. Громова поступило в экстренные службы около 01:13. Огонь уничтожил автомобиль Nissan Sanny. Также оказался повреждён кузов автомобиля ВАЗ 2104.

На место происшествия выезжали две единицы техники и восемь человека личного состава. Локализовать огонь удалось в 1:22. Все работы на месте пожара завершились к двум часам ночи.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.10.2020, 10:23 / Общество
Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили уральских работников сельского хозяйства
11.10.2020, 09:01 / Общество
В Екатеринбурге минувшей ночью сгорели два автомобиля
10.10.2020, 18:27 / Общество
Свердловские власти поддержат авиаперевозчиков Кольцово на сумму в 600 миллионов
10.10.2020, 17:52 / Политика
В Киргизии задержан бывший президент Алмазбек Атамбаев
10.10.2020, 17:17 / Общество
В Свердловскую область поступила партия вакцины против гриппа для 49 территорий