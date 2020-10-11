В Екатеринбурге минувшей ночью сгорели два автомобиля

Огонь уничтожил автомобиль Nissan Sanny. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге минувшей ночь полыхали две машины. На борьбу с огнём ушло 40 минут.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре по адресу на ул. Громова поступило в экстренные службы около 01:13. Огонь уничтожил автомобиль Nissan Sanny. Также оказался повреждён кузов автомобиля ВАЗ 2104.

На место происшествия выезжали две единицы техники и восемь человека личного состава. Локализовать огонь удалось в 1:22. Все работы на месте пожара завершились к двум часам ночи.