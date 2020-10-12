В Нижнетуринском ГО за ночь сгорели два автомобиля

В ночь на 12 октября пожар произошёл на ул. Ленина в Нижнетуринском ГО. От загоревшейся "Оки" огонь перекинулся на рядом стоящую "десятку".
Сообщение о возгорании двух автомобилей поступило в диспетчерскую в 3:39. На место происшествия выезжали 9 спасателей на двух спецмашинах.
"В 3:50 было ликвидировано открытое горение, в 4:20 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате пожара машина "ВАЗ 1111" сгорела полностью на площади 4 кв. м, "ВАЗ 2112" получил повреждения", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Добавим, что предыдущей ночью два автомобиля полыхали в Екатеринбурге. На ул. Громова огонь уничтожил автомобиль Nissan Sanny. Также оказался повреждён кузов автомобиля ВАЗ 2104.
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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.