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12 октября 2020, 07:52

В Нижнетуринском ГО за ночь сгорели два автомобиля

Тушение загоревшегося автомобиля

В результате пожара машина "ВАЗ 1111" сгорела полностью на площади 4 кв. м, "ВАЗ 2112" получил повреждения. Фото: Алексей Кунилов

В ночь на 12 октября пожар произошёл на ул. Ленина в Нижнетуринском ГО. От загоревшейся "Оки" огонь перекинулся на рядом стоящую "десятку".

Сообщение о возгорании двух автомобилей поступило в диспетчерскую в 3:39. На место происшествия выезжали 9 спасателей на двух спецмашинах.

"В 3:50 было ликвидировано открытое горение, в 4:20 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. В результате пожара машина "ВАЗ 1111" сгорела полностью на площади 4 кв. м, "ВАЗ 2112" получил повреждения", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что предыдущей ночью два автомобиля полыхали в Екатеринбурге. На ул. Громова огонь уничтожил автомобиль Nissan Sanny. Также оказался повреждён кузов автомобиля ВАЗ 2104.

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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