В Екатеринбурге ранним утром сгорели четыре бани

Огонь повредил частный дом и уничтожил четыре бани. Фото: пресс-сулжба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В уральской столице сегодня ранним утром произошёл крупный пожар. Огонь повредил частный дом и уничтожил четыре бани.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре переулке Ковровом поступило в экстренные службы в 05:39. Площадь возгорания составила около 200 кв. метров.

На место происшествия выезжали пять пожарных машин и 18 огнеборцев. В 06:49 пожар был локализован, в 07:11 спасатели ликвидировали открытое горение. На данный момент пожарные ведут разборку и проливку сгоревших конструкций. В результате инцидента никто не пострадал.