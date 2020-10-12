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12 октября 2020, 09:30

В Екатеринбурге ранним утром сгорели четыре бани

Огонь повредил частный дом и уничтожил четыре бани.

Огонь повредил частный дом и уничтожил четыре бани. Фото: пресс-сулжба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В уральской столице сегодня ранним утром произошёл крупный пожар. Огонь повредил частный дом и уничтожил четыре бани.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре переулке Ковровом поступило в экстренные службы в 05:39. Площадь возгорания составила около 200 кв. метров.

На место происшествия выезжали пять пожарных машин и 18 огнеборцев. В 06:49 пожар был локализован, в 07:11 спасатели ликвидировали открытое горение. На данный момент пожарные ведут разборку и проливку сгоревших конструкций. В результате инцидента никто не пострадал.

Областная газета Свердловской области

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