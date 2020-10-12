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Общество / Происшествия
12 октября 2020, 16:41

На Среднем Урале на 61% выросло число кибер-преступлений

кибер-преступность

22 % зарегистрированных преступлений совершены с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Фото: Алексей Кунилов

За девять месяцев 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 44 295 преступлений. Это на 3,1 % больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 50,4 % преступлений относятся к категории небольшой тяжести, ещё 22,3 % - были тяжкими или особо тяжкими. Число преступлений небольшой тяжести возросло на 2,4 %, средней - на 2,6 %, тяжких - на 3,2 %, особо тяжких - на 9,1 %.

При этом 35,3% зарегистрированных преступлений совершено в общественных местах. 39 800 правонарушений (или 89,9 %) были совершены в городах и посёлках городского типа. На сельскую местность приходится 4 490 преступлений. В результате преступных посягательств погиб 441 человек, здоровью 650 пострадавших причинён тяжкий вред.

22 % зарегистрированных преступлений совершены с применением информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с прошлым годом их число выросло 61,7 %. С использованием пластиковых карт совершено 3 102 преступления, сети Интернет – 6 737, средств мобильной связи – 4 822.

Отмечается также, что более половины всех зарегистрированных в регионе преступлений (55,3 %) составляют хищения чужого имущества.

Число преступлений экономической направленности возросло на 18,9 %, а деяний коррупционной направленности на 16,4 %.

Также за 9 месяцев текущего года на Среднем Урале зарегистрировано 301 преступление, связанное с нарушением правил дорожного движения (в том числе в состоянии опьянения). В 104 случаях погибли люди.

Напомним, в последнее время в Екатеринбурге участились случаи телефонного мошенничества. Ранее сообщалось о нескольких таких эпизодах: жертвы аферистов перевели злоумышленникам 550 тысяч1,3 и 3,3 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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