Темы дня

Общество / Происшествия
13 октября 2020, 07:36

В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего подростка

Уезжающая машина

В результате ДТП подросток получил закрытый перелом левой стопы и был доставлен в детское лечебное учреждение. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Авария произошла в столице Урала накануне вечером в районе дома №78 на ул. Чкалова. Неизвстный водитель на неустановленной машине, двигаясь со стороны Шаумяна в сторону Бардина, сбил переходившего дорогу 14-летнего подростка и скрылся.

Установлено, что пешеход переходил дороу на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП он получил закрытый перелом левой стопы и был доставлен в детское лечебное учреждение.

Сотрудники ГИБДД провели замеры, личность скрывшегося водителя пока установить не удалось. Всех очевидцев просят обращаться по телефонам 8 (912) 686 95 55 или 02. Им гарантируют конфиденциальность.

"Пешеходы должны помнить, что нерегулируемый пешеходный переход не гарантирует безопасность, необходимо убедиться в безопасности своего перехода. Водителям при проезде пешеходных переходов необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, а также учитывать состояние проезжей части и видимости", - напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.10.2020, 08:36 / Общество
Естественная убыль населения в Свердловской области составила 11,8 тысячи человек
13.10.2020, 08:03 / Общество
Владимир Путин создал комиссию Совбеза по вопросам защиты от новых инфекций
13.10.2020, 07:36 / Общество
В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего подростка
13.10.2020, 07:12 / Общество
В Нижнем Тагиле - 2 000 заболевших, в Каменске-Уральском - 500: карта распространения COVID-19
12.10.2020, 21:00 / Общество
Противостояние Марса-2020: как и когда наблюдать