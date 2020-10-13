В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего подростка

В результате ДТП подросток получил закрытый перелом левой стопы и был доставлен в детское лечебное учреждение. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Авария произошла в столице Урала накануне вечером в районе дома №78 на ул. Чкалова. Неизвстный водитель на неустановленной машине, двигаясь со стороны Шаумяна в сторону Бардина, сбил переходившего дорогу 14-летнего подростка и скрылся.

Установлено, что пешеход переходил дороу на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП он получил закрытый перелом левой стопы и был доставлен в детское лечебное учреждение.

Сотрудники ГИБДД провели замеры, личность скрывшегося водителя пока установить не удалось. Всех очевидцев просят обращаться по телефонам 8 (912) 686 95 55 или 02. Им гарантируют конфиденциальность.

"Пешеходы должны помнить, что нерегулируемый пешеходный переход не гарантирует безопасность, необходимо убедиться в безопасности своего перехода. Водителям при проезде пешеходных переходов необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, а также учитывать состояние проезжей части и видимости", - напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.