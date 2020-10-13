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Общество / Происшествия
13 октября 2020, 10:42

В Нижегородской области открывший стрельбу местный житель найден мёртвым

стрелок

В Нижегородской области открывший стрельбу местный житель найден мёртвым. Фото: Галина Соловьёва.

В Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трёх граждан. Молодому человеку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.

Как сообщили в СКР по Нижегородской области, в ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") на территории деревни Большеорловское найдено тело молодого человека с признаками суицида. 

На месте происшествия  продолжают работать следователи и криминалисты СК. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. В том числе с целью установления причин совершённого преступления следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

По версии следствия, накануне днём в деревне Большеорловское Борского района вооружённый мужчина стрелял в местных жителей из огнестрельного оружия. Трое скончались, ещё трое были госпитализированы в больницу.

Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям досконально изучить все версии произошедшего, выяснить мотив совершённого преступления и оперативно доложить об обстоятельствах преступления и принимаемых следствием мерах.

На сайте правительства Нижегородской области также появилась информация по данному делу. Глава региона Глеб Никитин заявил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. В своём обращении он рассказал о состоянии пострадавших.

"Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, одного – как тяжёлое. Сейчас за их жизни борются врачи <...> При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию", – сказал Глеб Никитин.

Областная газета Свердловской области

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