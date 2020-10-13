Пенсионерка в Екатеринбурге отдала 530 тысяч лжесотруднику ПФР

Злоумышленница представилась сотрудником Пенсионного фонда и заявила, что пенсионерке необходимо обменять деньги старого образца на новые. Фото: Алексей Кунилов

Мошенница объявлена в розыск. Следователями отдела полиции № 10 возбуждили уголовное дело по признакам преступления, по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, а равно в крупном размере").

Со слов екатеринбурженки, неизвестная женщина 35-40 лет постучала в её квартиру на ул. Надеждинской, 13 накануне днём. Злоумышленница представилась сотрудником Пенсионного фонда и заявила, что пенсионерке необходимо обменять деньги старого образца на новые. Хозяйка пустила женщину домой и передала ей накопления в размере 530 тысяч рублей, после чего лжесотрудница быстро покинула помещение.

Обманутая пенсионерка обратилась в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа для составления фоторобота лжесотрудницы ПФР.

"Если посторонние представляются сотрудниками ЖКХ, пенсионной, социальной или других служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек", - напомнили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Добавим, что с начала года в Свердловской области зарегистрировано 44 295 преступления. Это на 3,1 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. Более половины всех зарегистрированных в регионе преступлений (55,3 %) составляют хищения чужого имущества.