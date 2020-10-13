В отделе ГИБДД Нижнего Тагила проходят следственно-оперативные мероприятия

Сотрудники ФСБ сегодня проводят проверочные мероприятия в нижнетагильской автоинспекции. Фото: Алесандр Исаков

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили о проведении проверочных мероприятий в автоинспекции Нижнего Тагила. Сотрудники ФСБ доставили в территориальное подразделение должностных лиц для выяснения необходимых обстоятельств.

"Чтобы детально разобраться в случившемся, начальник нижнетагильского гарнизона полковник Абдулкадыров назначил проведение служебной проверки. Если данные сотрудники действительно преступили черту закона, уверяю, последуют самые жёсткие меры реагирования. Как в отношении них, так и в отношении их непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактическую работу", - рассказал "Облгазете" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердлвской обалсти Валерий Горелых.

Информацию о задержании начальника отдела ГИБДД Анатолия Чернова он дополнительно комментировать не стал. В дежурной части ОГИБДД по Нижнему Тагилу "Облгазете" заявили, что полковника в данный момент нет на рабочем месте. На вопрос о том, проводятся ли в дорожной полиции оперативно-следственные мероприятия, дежурный сообщил, что "не может дать такой информации".

В свердловском ФСБ оперативного комментария получить не удалось. В СУ СКР по региону сообщили, что пока не комментируют ситуацию.