В Екатеринбурге ночью тушили "Ниву" и гараж

На площади 40 кв. м огонь повредил "Ниву" и внутреннюю отделку капитального гаража. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала в ночь на 14 октября пожар произошёл на ул. Ямская. Загорелись гараж и припаркованный в нём внедорожник.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую после полуночи, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 2:22.

"На ул. Ямская в Екатеринбурге были направлены 9 спасателей на двух спецмашинах. На площади 40 кв. м огонь повредил "Ниву" и внутреннюю отделку капитального гаража", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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