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Общество / Происшествия
14 октября 2020, 15:59

На свердловской трассе полыхала АЗС

автозаправочная станция

На свердловской трассе полыхала АЗС. Фото: Алексей Кунилов.

В Ачитском городском округе на 201-м км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург произошёл пожар. Полыхала автозаправочная станция. Есть пострадавший.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 13:07. К месту происшествия на пяти спецмашинах выезжали 14 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

На территории автозаправочной станции сгорел вагончик площадью 60 квадратных метров. Кроме того, огнём была повреждена ёмкость с газом. В результате происшествия пострадал оператор станции. Он был госпитализирован в медучреждение.

Отмечается, что огнеборцы ликвидировали открытое горение в течение 40 минут. Проливку и разборку сгоревших конструкций  пожарные завершили в 14:06. Причина пожара устанавливается.

Областная газета Свердловской области

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