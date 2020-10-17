В ДТП в заснеженном Нижнем Тагиле погиб водитель машины на летней резине

Машину на летней резине занесло на заснеженной дороге. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошло ДТП в котором один человек погиб, ещё четверо получили травмы, в том числе двое детей. Машину на летней резине занесло на заснеженной дороге.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария случилась сегодня около 13:00 на ул. Фестивальной.

Водитель 1985 года рождения за рулём автомобиля Kia Rio ехал по заснеженной дороге от ул. ​Садоводов в сторону Кулибина. У дома № 14 Б по ул. Фестивальной машину занесло, после чего она врезалась в ехавшую навстречу Toyota Caldina.

В результате столкновения водитель Kia Rio погиб на месте аварии. Травмы получили пятилетний мальчик, находившийся в этой же машине, а также мужчина-водитель Toyota Caldina и его пассажиры - девочка (11 лет) и женщина (42 года). Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения Нижнего Тагила.

Известно, что погибший водитель Kia Rio возвращался с сыном домой, после того, как отвёз жену на работу. В момент происшествия на машине была установлена летняя резина. Ранее мужчина 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Водитель Toyota Caldina ехал с семьёй в Екатеринбург. Дети перевозились в автомобилях без нарушений Правил дорожного движений. Окончательная причина дорожной аварии будет установлена в ходе следствия.

Напомним, минувшей ночью в Нижнем Тагиле выпал снег. В управлении ГИБДД Свердловской области порекомендовали автолюбителям сменить летние шины на зимние