На Урале «Уктусский пансионат» проверят после сообщения о нарушениях прав женщин

ГАУ «Уктусский пансионат» был основан в 1967 году. Фото: с сайта пансионата

В министерстве социальной политики Свердловской области прокомментировали ситуацию в «Уктусском пансионате» для инвалидов и пожилых людей. После сообщений о нарушениях в учреждении прав женщин, начата проверка.

«Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку «Уктусского пансионата» в связи с появившейся в telegram-каналах информацией о нарушении прав проживающих в пансионате женщин», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Поводом для проверки стало появившееся в социальных сетях видео, на котором женщина, которая предположительно была пациенткой учреждениях, рассказывает о случаях принудительной стерилизации.

В свердловском минсоцполитики отмечают, что ранее подобных жалоб от проживающих в пансионате женщин не поступало.

«Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом», - прокомментировали в министерстве, добавив, что для установления всех обстоятельств произошедшего может потребоваться дополнительное время.

ГАУ «Уктусский пансионат» был основан в 1967 году. Учреждение предназначено для обслуживания престарелых и инвалидов.