На поиски пропавшего на Конжаке туриста прибыли спасатели из Екатеринбурга

Всего на сегодняшний день в поисках задействованы уже 57 человек и 17 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области увеличена поисковая группировка в районе Конжаковского камня, где в минувшую пятницу потерялся турист. Применение авиации невозможно из-за плохой погоды.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в район поиска пропавшего на севере туриста прибыли спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда из Екатеринбурга.

Пропавшего ищут спасатели, полиция, волонтёры-добровольцы, поисковые отряды «Лиза-Алерт» и «Сокол», а также беспилотник и две собаки с кинологами. Всего на сегодняшний день в поисках задействованы уже 57 человек и 17 единиц техники.

В воскресенье поисковые группы планируют пешком обследовать маршрут передвижения туристов, а также заглянуть в ближайшие ущелья и лесной массив. Отмечается, что из-за плохих погодных условий в горах применение авиации пока невозможно.

Отметим, что сообщение о пропаже туриста поступило в экстренные службы вечером 16 октября. По данным поисковиков отряда «Лиза-Алерт», пропавшего туриста зовут Руслан Алиев. Его местонахождение неизвестно с 16 октября.

В МЧС рассказали, что в тот день трое туристов из Екатеринбурга поднялись на гору Конжаковский камень. При спуске с горы погода резко испортилась: пошёл снег и поднялся сильный ветер. Внизу двое туристов обнаружили пропажу третьего, который шёл последним.

Накануне поиски результатов не дали. Из-за ухудшения погоды в горах, к вечеру поисковая операция была приостановлена.