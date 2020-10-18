Пропавший на Конжаке турист найден живым

После обнаружения спасатели доставили туриста во временно развернутый в горах лагерь. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Конжаковском камне завершилась поисковая операция. Пропавший в минувшую пятницу турист обнаружен живым.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда обнаружили пропавшего туриста в воскресенье в 11:30. Он жив и способен передвигаться самостоятельно. После обнаружения спасатели доставили его во временно развернутый в горах лагерь. Затем он будет транспортирован на автомобиле УАЗ к подножию горы и передан медикам.

Напомним, сообщение пропаже туриста на Конжаке поступило в экстренные службы вечером 16 октября. По данным поисковиков отряда «Лиза-Алерт», пропавшего зовут Руслан Алиев.

В тот день трое туристов из Екатеринбурга поднялись на гору Конжаковский камень. При спуске погода резко испортилась: пошёл снег и поднялся сильный ветер. Внизу двое туристов обнаружили пропажу третьего, который шёл последним.

Накануне поиски результатов не дали. Из-за ухудшения погоды в горах, к вечеру поисковая операция была приостановлена. Сегодня поисковая группа была увеличена. Всего в поисках задействованы уже 57 человек и 17 единиц техники.