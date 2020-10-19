В Екатеринбурге в ДТП на перекрёстке с неработающим светофором погиб человек

В Екатеринбурге на пересечении улицы Турбинная и проспекта Космонавтов произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. В момент аварии на перекрёстке не работал светофор.
Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, инцидент произошёл накануне днём. Водитель автомобиля Hyundai Accent — 45-летняя женщина с пятилетним стажем вождения, двигаясь по улице Турбинная в сторону проспекта Космонавтов, на нерегулируемом перекрёстке не предоставила преимущества автомобилю Lexus, ехавшему по главной дороге. В результате столкновения женщина погибла на месте.
Сотрудники ГИБДД установили, что причиной того, что светофор не работал, стало аварийное отключение питания. На месте аварии были проведены замеры, составлены процессуальные документы. Причину происшествия установят в ходе дознания.
В связи со случившимся Госавтоинспекция напоминает о том, что при неработающем светофоре или отсутствии регулировщика перекрёсток считается нерегулируемым, поэтому, проезжая по нему, водители должны следовать правилам проезда нерегулируемых перекрёстков.
Напомним, в минувшие выходные на Среднем Урале произошло ещё одно страшное ДТП. В Нижнем Тагиле машину на летней резине занесло на заснеженной дороге. В результате этого один человек погиб, ещё четверо получили травмы.