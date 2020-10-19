В Екатеринбурге в ДТП на перекрёстке с неработающим светофором погиб человек

ДТП произошло на пересечении улицы Турбинная и проспекта Космонавтов. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В Екатеринбурге на пересечении улицы Турбинная и проспекта Космонавтов произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. В момент аварии на перекрёстке не работал светофор.

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, инцидент произошёл накануне днём. Водитель автомобиля Hyundai Accent — 45-летняя женщина с пятилетним стажем вождения, двигаясь по улице Турбинная в сторону проспекта Космонавтов, на нерегулируемом перекрёстке не предоставила преимущества автомобилю Lexus, ехавшему по главной дороге. В результате столкновения женщина погибла на месте.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД установили, что причиной того, что светофор не работал, стало аварийное отключение питания. На месте аварии были проведены замеры, составлены процессуальные документы. Причину происшествия установят в ходе дознания.

В связи со случившимся Госавтоинспекция напоминает о том, что при неработающем светофоре или отсутствии регулировщика перекрёсток считается нерегулируемым, поэтому, проезжая по нему, водители должны следовать правилам проезда нерегулируемых перекрёстков.

Напомним, в минувшие выходные на Среднем Урале произошло ещё одно страшное ДТП. В Нижнем Тагиле машину на летней резине занесло на заснеженной дороге. В результате этого один человек погиб, ещё четверо получили травмы.