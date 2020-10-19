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19 октября 2020, 12:36

В Екатеринбурге поймали серийного квартирного вора

Ранее судимый мужчина проникал в частные дома через окна.

Ранее судимый мужчина проникал в частные дома через окна. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в серии квартирных краж. По версии следствия, ранее судимый мужчина проникал в частные дома через окна.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 45-летний подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками уголовного розыска на территории Кировского района. По данным полиции, задержанный проник через окно в один из коттеджей по ул. Рыбаков и похитил ценные вещи. В ходе досмотра у мужчины изъяты золотые изделия на сумму около 100 тыс. рублей.

Как выяснилось, ранее задержанный уже был неоднократно судим за кражи, грабёж и разбой. На свободу он вышел в августе 2020 года. 

По словам полицейских, злоумышленник тщательно готовился к преступлениям: он заранее присматривал дома посолиднее, затем надевал неприметную одежду и звонил в двери. Убедившись, что дома никого нет, он проникал в жилище через окно. Оперативникам удалось установить причастность подозреваемого ещё как минимум к четырём подобным эпизодам.

В отношении задержанного возбуждён ряд уголовных дел по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в жилище"). Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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