В Каменске-Уральском воспитаннице детского сада ампутировало дверью часть мизинца

Воспитательница прищемила четырёхлетней девочке палец, ампутировав ей часть мизинца Фото: Павел Ворожцов

В Каменске-Уральском прокуратура начала проверку по факту травмирования ребёнка в детском саду. Воспитательница прищемила четырёхлетней девочке палец, ампутировав ей часть мизинца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по предварительной информации инцидент произошёл утром 5 октября МДОУ «Детский сад № 95 комбинированного вида». После второго завтрака девочка 2016 года рождения подошла к столу для раздачи пищи, чтобы поставить пустую чашку на стол, при этом девочка оперлась левой рукой на косяк двери.

Воспитатель группы, не заметив руку ребёнка, прикрыла дверь, прищемив ей палец. После оказания медицинской помощи девочку госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи поставили ей диагноз «травматическая ампутация мягких тканей ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти». Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает: он находится на амбулаторном лечении.

В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства, при которых воспитанница получила травму, и даст оценку действиям руководителя и персонала детского сада. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.