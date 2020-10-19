Свердловские власти ответили на обвинения в нарушениях прав женщин в Уктусском пансионате

Медицинскую помощь жители пансионата граждане получают в поликлиниках и больницах. Фото: с сайта Уктусского пансионата

В Министерстве социальной политики Свердловской области прокомментировали ситуацию в Уктусском пансионате. Власти утверждают, что женщина, пожаловавшаяся на принудительную стерилизацию, перенесла операцию ещё в 2008 году, по медицинским показателям.

«Действительно, в 2008 году женщина перенесла операцию в 20-й горбольнице по медицинским показаниям. Все обстоятельства, связанные с этим медицинским вмешательством, устанавливаются», - говорится в заявлении на сайте министерства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директор пансионата Ирину Верхоланцеву, начиная с 2006 года процедуру стерилизации добровольно прошли 15 пациенток учреждения, при этом четыре из них — недееспособные.

В министерстве уточнили, что медицинскую помощь жители пансионата граждане получают в поликлиниках и больницах. Медицинские документы проживавших в тот период граждан сейчас проходят проверку.

Напомним, как сообщала «Областная газета», поводом для проверок стало появившееся в социальных сетях видео, на котором женщина, которая предположительно была пациенткой учреждения, рассказывает о случаях принудительной стерилизации.

К проверке подключились Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, региональный минздрав и правоохранительные органы.

«Министерство социальной политики Свердловской области заинтересовано в полном, честном и объективном расследовании произошедшего», - отметили в ведомстве.

На сегодняшний день известно, что женщина записавшая видеообращение, покинула пансионат две недели назад. С апреля 2020 года пансионат находится на карантине, проход на территорию без справки об отсутствии коронавируса запрещён.